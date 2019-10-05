Что задекларировал кандидат на должность главы Одесской облгосадминистрации

Киевский предприниматель Максим Куцый подал e-декларацию в качестве претендента на должность главы Одесской областной государственной администрации.

Документ появился на сайте Единого государственного реестра деклараций НАПК.

В графе «место будущей работы» столичный бтзнесмен Максим Васильевич Куцый, выпускник Национальной академии внутренних дел, отметил: «Одесская областная государственная администрация Украины», должность: «председатель».

Куцый, ранее работавший в органах МВД (сфера борьбы с экономическими преступлениями), в своей декларации указал, что на 4 октября 2019 года является предпринимателем — конечным бенефициаром или совладельцем ООО «Сервис и менеджмент» (строительство), «Медийный партнёр» (рекламное агентство), «Цифровое партнёрство» (информационные услуги), «Сити корпус» (строительство).

Его доход за 2019 год составил 3,7 млн гривен, в том числе почти 2 миллиона — от предпринимательской деятельности. Доход жены Вероники — 865 тысяч гривен.

На банковских счетах Куцыя 2 тысячи 300 евро и 246 тысяч 284 гривни. Ещё 2,7 млн долларов он задекларировал в криптовалюте биткоин и этериум.

Также в декларации указаны две квартиры в Киеве, земельный участок в Новых Петровцах, два автомобиля: Audi 2011 года выпуска и Volkswagen 2017 года, 3 наручных часов торговых марок Parmigiani Fleurier и Rolex.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский предложил одесситам обсудить такие кандидатуры на должность председателя Одесской ОГА: бизнесмена Андрея Андрейчикова, предпринимателя Максима Куцего, общественного деятеля Татьяну Петракевич, депутата горсовета и преподавателя Ольгу Квасницкую или экс-директора юрдепартамента Одесского горсовета Максима Болдина.

Кстати. В СМИ Куцего называют креатурой главы МВД Арсена Авакова.