Фоторепортаж о том, как прошел WOT Odessa 2019

В прошедшее воскресенье на Морском вокзале Одессы, состоялся 6-й национальный турнир по World of Tanks.

Тысячи игроков приняли участие в фестивале, объединившем любителей танков. И для того, чтоб поиграть в любимую игру не нужно было ничего, кроме как постоять в очереди и получить код для активации фестивального игрового аккаунта.



После чего сесть за любой свободный компьютер и начать игру, по завершению которой получить, выигрыш по результатам боя.





Для самых маленьких участников фестиваля, которые ещё не умеют играть в танки, были установлены развлечения на любой вкус. Так, например была зона с робототехникой, не которую не просто можно было смотреть, но так же можно было заняться её сборкой, а уже после поиграть.



Что несомненно привлекало маленьких посетителей фестиваля.





Для тех, кто ещё младше или же не интересовался робототехникой, были мастер-классы по созданию слаймов.



Зона VR, там собирались те, кто хотел отправиться в неизведанные миры или же прокатиться на американских горка сидя в кресле.



Зона, где можно было разукраситься и это не зависло от возраста.





И как же без косплея? Девушка в образе подружки Джокера, насколько вжилась в роль Харли Квинн, что к ней выстраивались очереди для фотографии.





Уже завоевавшая популярность в среде World Of Tanks, одесская стример — mozol6ka, оставила очень приятные впечатления от общения.



А тут Екатерина Мозолева стоит вместе с Ярославом Шевчуком, одним из технических тренеров Цитрус. Ярослав, не вовремя взялся кого-то фотографировать.



Сюрпризом же стало не появления городского головы Одессы на фестивале. На фото Геннадий Труханов идёт с одним из организаторов «WoT Fest Odessa 2019» — Константином.



И не то, что он пожелал успехов командам состязающимся за призы турнира проходящего в рамках фестиваля.



А то что Геннадий Труханов и сам сел за компьютер и сыграл в World Of Tanks.



Уже не первый фестиваль, который проводит E-Sport Club SKiLL при поддержке Wargaming.net, где собирается огромное количество игроков не только из Одессы, но из с других городов Украины. Было не только интересно, но и познавательно.





Победителями командного турнира по World of Tanks, проходящего в рамках фестиваля стали команды:

I место — TRASH’S ON MOPEDS (г.Киев)

II место — Random TEAM (г.Харьков)

III место — Space (г.Кривой рог)

IV место — Enterprise Team (г.Львов)

По материалам: Одесса NEWS