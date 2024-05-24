Куда пойти в Одессе на последних майских выходных

25-26 мая одесские учреждения культуры и искусства, которые имеют укрытия или находящиеся рядом с ними, системы энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

25 мая в Одесском театре оперы и балета комическая опера на музыку Доницетти «Дон Паскуале» – яркая феерия в исполнении ведущих солистов, хора и оркестра театра. Масштабные декорации, эксклюзивные костюмы, современная сценография, видеоинсталляции и световые эффекты. Действие известного итальянского сюжета авторы смело и с юмором перенесли на всем известный город у моря. Опера продолжительностью 2 часа 20 минут в 3-х действиях с одним антрактом. Стоимость билетов от 100 гривен. Приходите к 17 часам.

25 мая в летнем дворике Международного культурного центра UNION концерт группы ADAM. Вы получите невероятное удовольствие от красивого концерта. Вас ждет непревзойдённая эстетика итальянского дворика с уютными фонариками и зелёным садом. Приходите отдохнуть в неповторимой атмосфере красоты, чувственности и любви к 19 часам. Стоимость билетов от 600 гривен. Адрес: ул. Троицкая, 43.

25 мая Одесский муниципальный театр имени А. Салика приглашает в Городской сад на фестиваль болгарской культуры. На фестивале будут представлены народная музыка, фольклор, обычаи, ритуалы, танцы, костюмы с выставкой традиционного болгарского быта. Приходите к 13:00. Вход свободный.

26 мая Евангельская реформатская пресвитерианская церковь в Одессе приглашает послушать знаменитые мелодии из культовых кинохитов. Вас ждёт увлекательная программа, где орган и голос объединятся, чтобы оживить знаменитые мелодии известных кинофильмов. Стоимость билетов от 240 гривен. Приходите к 16 часам. Адрес: ул. Пастера, 62.

До 28 мая Одесский музей западного и восточного искусства представляет персональную выставку одесского фотографа Сергея Полякова «Вне времени».

До 1 июня в галерее “#ARTODESSA” Летнего театра Городского сада открылась выставка живописи Сергея Бурды “ДАР”. Художник-иконописец посвятил своё вдохновение теме духовности и православия, а также философским и символическим произведениям.

До 15 июня в Одесском музее Блещунова выставка работ одесского художника Сергея Лиховида «Триумф воли: 1936-2024». Главный месседж выставки — довести до человечества, что во время войны допускать агрессора к Олимпийским играм — означает вооружать его и признавать эту страну на уровне других демократических стран, оправдывая её преступные действия в Украине. Адрес: ул. Польская, 19.

На территории ботанического сада (Французский бульвар, 48/50 и Французский бульвар, 87) проводятся организованные, групповые экскурсии, фотосессии и свободные прогулки. Старая территория Ботсада, что на Французском бульваре, 87, предлагает организованные экскурсии по вторикам-пятницам, а в субботу и воскресенье – обязательные экскурсии в 11:00 и в 13:00. Группы по предварительной записи по тел. +38 (098) 987 61 79. Стоимость билета: взрослый – 140 грн, детский и льготные категории – 120 грн (6-18 лет), дети до 6 лет бесплатно. Экскурсионная группа – от 10 человек. Новая территория, что на Французском бульваре, 48/50, открыта для прогулок с 11:00 до 17:00 (на период военного положения) каждый день, кроме понедельника, а для организованных прогулок — по предварительной записи по тел. +38 (048) 796 47 19, +38(097) 738 78 69. Стоимость входного билета: взрослый – 70 грн. детский и льготные категории – 50 грн (6-18 лет) дети до 6 лет – бесплатно.

Уютных, мирных выходных!

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