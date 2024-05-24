Нардеп Гончаренко: Идея ограничить переводы с банковских карт – полная глупость

Народный депутат Украины из Одессы Алексей Гончаренко отреагировал на заявление Нацбанка Украины об установлении лимитов на исходящие карточные переводы между физическими лицами.

Своё мнение по этому поводу нардеп высказал в Telegram.

«Идея ограничить исходящие переводы с карт – это полная глупость. 30 переводов в месяц. Это один перевод в день. Это вообще что? Уже представили, как это повлияет на волонтёрство и на сборы? Подскажу: плохо. Некоторые подают это как борьбу с казино. То есть сами разрешили казино. Теперь нужен велосипед с ограничениями», — считает Гончаренко.

По мнению нардепа, «других вариантов, кроме как снова что-либо ограничить, не предлагают. Всё нужно ограничить и запретить. Так проще. У них так всегда».

«Читаю комментарии – люди пишут, что это снова Рада что-то придумала. Но хочу здесь вас остановить. В этот раз такое решение поступило от НБУ, Верховная Рада здесь не при чём. Поэтому давайте не плодить фейки», — написал Алексей Гончаренко.

По мнению нардепа, «в Украине люди только недавно начали отходить от наличных. И тут снова палки в колеса. Это уже диджитализация? Или ещё нет? Сейчас люди вернутся к наличным, сборы пойдут ещё труднее. Интересно, что запретят потом, чтобы это исправить?», — резюмирует народный избранник.

Для справки. Своё решение о лимитах исходящих карточных мгновенных переводов между физическими лицами Нацбанк объяснил необходимостью борьбы «с преступными переводами через карты подставных физических лиц (так называемые «дропы», «мулы»).

«Считаем целесообразным установить лимиты для исходящих P2P-переводов со счетов физлиц в 100 тыс. грн. в месяц и ограничить количество таких переводов 30 транзакциями в течение месяца. По нашим подсчётам, такие лимиты операций не повлияют на деятельность 95-98% клиентов банков. В то же время проводить теневые платежи злоумышленникам, пользующимися карточками физлиц, например, для неуплаты налогов и другой преступной деятельности, станет сложнее и дороже».

В перспективе после изменения законодательства возможно также создание реестра скомпрометированных карточек, которые использовали для подобных операций. При этом ограничивать входящие транзакции не планируют, чтобы не усложнять деятельность, в частности, волонтёрам, которые собирают донаты. Предполагается, что при наличии оснований и подтверждений для них лимиты исходящих переводов P2P могут увеличивать по решению финмониторинга банка.

По словам Пышного, начиная с осени 2023 года НБУ фиксирует аномальный рост объёмов P2P переводов по системе, а также рост количества карточек, по которым осуществляются такие переводы и средних сумм перевода у отдельных банков-эмитентов.

«В частности, один из крупнейших банков-эмитентов передал информацию в НБУ относительно обнаруженных дропов – это более 10 тыс. клиентов только за октябрь-декабрь 2023 года. Другой банк обнаружил более 4 тыс. скомпрометированных карт за этот же период. Можем констатировать, что из-за невозможности применения других мошеннических схем, преступники начали активно «раскручивать» схему с дропами», — сообщил Пышный.

По данным Нацбанка, объемы подобных переводов, выполняющих роль транзакционного обеспечения теневой экономики в разных сферах, могут составить миллиарды гривен. При этом используются карточки физлиц, сознательно предоставляющие злоумышленникам свои персональные данные для этого. Затем через их карты проводят не характерные для финансового и имущественного положения владельцев платёжные операции на миллионы гривен в день.

В НБУ убеждены, что установление лимитов исходящих переводов исключит возможность использования преступной схемы с помощью дропов, из-за чего бюджет недополучает до 1 млрд грн ежемесячно.

Одесса News информировала, что Алексей Гончаренко в апреле 29024 года назвал происходящее с мобилизацией и бронированием в Украине цирком.

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