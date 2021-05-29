Попал в «Миротворец» — помощи от банков не жди

Стало известно, что все украинские банки с 2017 года проверяли своих клиентов, проводя мониторинг скандального сайта «Миротворец».

Как пишет «Страна», только днями Нацбанк отменил своё письмо №20-008/35441 от 17 мая 2017 года, в котором говорилось о том, что банки должны проверять своих действующих и потенциальных клиентов при финансовом мониторинге в большом списке реестров и баз данных, в том числе и в «Миротворце». Четыре года назад регулятор поставил этот ресурс на первое место в своём документе, потому он стал практически настольной книгой для финансистов.

Письмо НБУ №20-008/35441 — это внутренний документ, о котором знали немногие, но пострадало много людей. Ведь банки отказывали людям в обслуживании в случае попадания в пресловутый «Миротворец», хотя доподлинно известно, что в базе данных сайта оказывались люди без суда и следствия, иногда по политическим мотивам (в качестве мести или преследования неугодных власти лиц).

«И это имело серьёзные последствия: банки отказывали людям в открытии новых счетов и требовали закрыть старые», — говорится в сообщении.

Теперь Нацбанк выдал новый перечень ресурсов (№25-0006/44910) для использования во время финансового мониторинга, и одновременно аннулировал старый документ. Список подписан новым директором департамента финансового мониторинга НБУ Алексеем Бережным, назначенным в декабре 2020 года.

В новом списке ресурсов для финансового мониторинга от Национального банка больше нет сайта «Миротворец». Но там появилось несколько новых ресурсов, которые были запущены за последние четыре года.

Это, например, сайты Высшей квалификационной комиссии судей: «Декларации родственных связей и добропорядочности» и «Реестр деклараций родственных связей и добропорядочности», а также «Реестр эмитентов с признаками фиктивности», который формирует Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и пр.

Список у Нацбанка оказался очень большим, однако не исчерпывающим. Регулятор в своём письме добавил, что банки могут использовать и другие нужные ресурсы и базы данных для проверки своих клиентов. Так что, в принципе, банкиры на местах могут и дальше пользоваться своей «настольной» книгой.

Как сообщала Одесса News, Национальный банк Украины 17 мая ввёл в обращение золотую памятную монету «1 гривна» тиражом 500 штук.



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