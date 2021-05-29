На одесских бензоколонках ситуация с А-95 стабильная …пока

На автозаправочных станциях Одессы ситуация с продажей бензина А-95 на данный момент вполне стабильна.

Как передаёт корреспондент Одесса News, на вечер 28 мая цена за 1 литр бензина марки «А-95» колебалась на разных автозаправках Одессы от 29,09 до 29,84 грн.

Однако, по мнению политических и экономических экспертов, в Украине намечаются большие проблемы с бензином.

Глава консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, заявляет, что белорусские производители (а на их долю приходятся порядка 50% рынка бензина Украины) не подтвердили поставки на июнь.

Формально проблема, вроде бы, не касается политики и ухудшившихся отношений Украины с Беларусью после прекращения авиасообщения с Беларусью: «Дело в том, что в Беларуси возникли проблемы с загрузкой крупного нефтеперерабатывающего завода НАФТАН — из-за американских санкций туда прекратились поставки российской нефти. Другой крупный НПЗ — Мозырский — с начала июня останавливается на плановый ремонт. Поэтому белорусы сами опасаются дефицита ресурса. Не исключено, что на сегодняшней встрече Путина и Лукашенко какое-то решение по поставкам нефти будет найдено. Но, если нет, нам стоит готовится к дефициту бензина», — говорит Куюн.

Если же, по мнению руководителя специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, причина с ограничением поставок белорусского бензина политическая, то следующими в списке могут стать дизель и автомобильный газ. Таким образом, под ударом окажется треть украинского рынка нефтепродуктов.

Поскольку Министерство экономики подтвердило информацию о том, что Беларусь готовит настоящий удар по всему импорту из Украины — будет введено лицензирование поставок по всем товарам, есть большие сомнения, что в ситуации с поставками бензина причины чисто технические.

Эксперты считают, что белорусский бензин можно вполне заменить поставками из Литвы. Однако, эти поставки идут к нам через ту же Беларусь. И, если в нынешнем ограничении импорта есть политический мотив, то белорусы могут перекрыть и литовский транспортный коридор.

«Задача стоит нестандартная — найти 50 тысяч тонн «пятого». Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем», — отметил Куюн.

По его словам, оперативно может увеличить производство Кременчуцкий НПЗ, но этого будет недостаточно.

«Дело даже не в выборе поставщика. Бензин поставляется по долгосрочным контрактам (как правило, годовым). Летом на ресурс всегда повышенный спрос, так что его просто физически может не оказаться», — считает Рябцев.

Остаются разве что совсем экзотические варианты — скажем, делать А-95 из А-92, попросту бодяжить. И часть АСЗ этим, несомненно займутся, — говорят эксперты.

По словам Рябцева, в случае прекращения поставок белорусского бензина, украинских водителей ждут непростые времена. «Однозначно будет дефицит и ажиотажный спрос», — говорит он.

«Понятно, что рынок поколбасит, как минимум пока не найдутся поставщики, которые могут заместить белорусский ресурс», — считает Куюн.

Владелец сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин оценивает ситуацию более спокойно: «Предложение уменьшится, но цены в первой половине июня на АЗС не изменятся, а потом ресурс подвезут. Думаю, пока ничего страшного не произошло», — говорит он.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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