Разыскиваемую почти месяц одесскую альпинистку нашли в горах Турции мёртвой

Альпинистку из Одессы Яну Кривошею, которую долгое время разыскивали в турецкой Анталии, нашли мёртвой возле горы Геиксивриси.

Как сообщала Одесса News, о том, что в горах Турции бесследно исчезла туристка из Одессы Яна Кривошея, стало известно почти три недели назад. На 10 мая у неё были билеты на обратный рейс в Одессу, но домой девушка не вернулась, на связь с родственниками последний раз выходила 2 мая, поздравляла маму с Пасхой.

Тревогу забил брат Яны — Слава Кривошея, который сообщил в турецкую полицию об исчезновении сестры.

По информации «Украинского портала Турции» в Facebook, «в течение нескольких недель Яну искали разные команды спасателей, как местных, так и украинских. Однако тело удалось найти только 28 мая во время аэрофотосъёмки разведывательным самолётом жандармерии».

Предполагают, что Яна погибла, сорвавшись с отвесных скал.

Также известно, что тело погибшей альпинистки было снято со скал командой поисково-спасательных служб жандармерии. Сейчас оно находится в Институте судебной медицины для установления точной причины смерти женщины.

Фото: Facebook

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