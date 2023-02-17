Порт Измаил принял судно с технической солью из Египта

В начале февраля 2023 года в морской порт Измаил прибыло судно из Египта, доставившее техническую соль для нужд украинской дорожной отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба ГП «Администрация морских портов Украины» в Facebook.

«Совместными усилиями вместе с Министерством инфраструктуры и подчинёнными ему ведомствами — АМПУ и Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины удалось организовать поставки технической соли из Арабской Республики Египет», — рассказал руководитель ГП «АМПУ» Алексей Востриков.

Он отметил, что именно порт Измаил принял первые суда и баржи с технической солью, которая крайне необходима для обеспечения постоянного проезда по дорогам общего пользования при наступлении зимней непогоды и гололёда.

В пресс-службе добавляют, что из-за вторжения России на территорию нашего государства деятельность соледобывающих предприятий, способных добывать необходимый объём технической соли для нужд дорожной отрасли, в настоящее время приостановлена.

Кстати. По итогам 2022 года порт Измаил перевыполнил показатели 2021 года на 218%. Объём грузоперевалки в 2021 году составлял 3,84 млн тонн, а уже в 2022 году этот показатель составлял – 8,89 млн тонн.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года в порт Рени Одесской области прибыло первое судно с цитрусовыми. Такой груз в этом пункте пропуска таможенники оформили впервые за время независимости Украины.

Фото: АМПУ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.