Греция передала Украине 20 БМП и боеприпасы

Греция предоставила Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли два десятка БМП и боеприпасы.

Об этом объявили в министерстве обороны Греции по итогам участия министра обороны Греции Николаоса Панагиотопоулоса на встрече Рамштайн-9, сообщает Укринформ.

«Министр Панагиотопоулос упомянул о гуманитарной и оборонной помощи, оказанной Грецией Украине, в том числе боеприпасы и, недавно, 20 БМП-1», — говорится в распространённом заявлении.

Отмечается, что министр подчеркгул «продолжение Грецией поддержки справедливой борьбы украинского народа за защиту суверенитета и территориальной целостности страны».

Как сообщала Одесса News, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко 25 января 2023 года провёл встречу с Генеральным консулом Греческой Республики в Одессе Димитрисом Дохтсисом.

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