Германия выделяет Украине новый пакет военной помощи на €2,7 млрд.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Предварительно известно, что пакет может включать:

20 БМП Marder;



30 танков Leopard;



четыре ЗРК IRIS-T-SLM;



200 разведывательных БпЛА;



100 бронемашин;



100 автомобилей тылового обеспечения;



15 Gepard;



большое количество боеприпасов.



«Спасибо союзникам. Работаем», – написал Ермак.

Как сообщала Одесса News, Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять в Украину вооружение, в том числе тяжёлую технику.

По информации МИД ФРГ, на конец марта 2023 года Германия выделила Украине более €14,2 млрд.

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