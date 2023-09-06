Похоронили дважды: в Одесской области перезахоронили солдата Вадима Коваля

Погибшего в бою с оккупантами жителя Фурмановки Одесской области 40-летнего Вадима Коваля провели в последний путь 3 сентября.

Ранее Одесса News сообщала, что командира отделения, солдата ВСУ Вадима Коваля похоронили в июне в родном селе. Однако, произошла трагическая ошибка: тогда, в июне, родные Вадима похоронили тело другого бойца, а с Вадимом попрощалась в Херсонской области чужая семья.

После двух месяцев проверок 1 сентября тело Вадима Коваля, наконец, доставили в родное село. 3 сентября его похоронили. В этот день в громаде объявили траур.

Как информировала Одесса News, 10 июля 2023 года после ранений, не совместимых с жизнью, в Ровенской области погиб житель г. Белгород — Днестровского майор Владислав Криховецкий.

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Фото: Килийская громада/Facebook.

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