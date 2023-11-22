В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Камнев, светлая ему память

Защищая свободу и независимость Украины, во время миномётных обстрелов вблизи населённого пункта Первомайское Покровского района Донецкой области трагически оборвалась жизнь 35-летнего жителя города Арциз, военнослужащего Вооружённых Сил Украины Ивана Камнева.

Об этом сообщает Болградская райгорадминистрация.

У Ивана остались жена и маленький сын.

Церемония прощания с погибшим прошла 11 сентября на кладбище в Глинке (Арциз).

Одесса News сообщала о гибели в сентябре 2023 года на Запорожском направлении фронта вилковчанина Леонида Виноградова.

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Фото: Болградская РГА

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