В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Камнев, светлая ему память

Защищая свободу и независимость Украины, во время миномётных обстрелов вблизи населённого пункта Первомайское Покровского района Донецкой области трагически оборвалась жизнь 35-летнего жителя города Арциз, военнослужащего Вооружённых Сил Украины Ивана Камнева.
Об этом сообщает Болградская райгорадминистрация.
У Ивана остались жена и маленький сын.
Церемония прощания с погибшим прошла 11 сентября на кладбище в Глинке (Арциз).
Одесса News сообщала о гибели в сентябре 2023 года на Запорожском направлении фронта вилковчанина Леонида Виноградова.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Болградская РГА
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy