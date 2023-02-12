В боях за Украину погибли Александр Фирсов и Денис Засименко из Одессы, светлая память

В тяжёлых боях за независимость Украины погибли два одессита — 52-летний Александр Фирсов и 37-летний Денис Засименко.

Об этом сообщило издание Оdеsа Online.

Александр погиб ещё 29 марта 2022 года в селе Александровка Херсонского района, но всё это время оккупанты не отдавали его тело.

Денис Засименко погиб 30 декабря в Соледаре Бахмутского района.

Одесситов похоронили 16 января на Таировском кладбище.

Как сообщала Одесса News, в январе в тяжёлых боях за независимость Украины, под Григорьевкой в Донецкой области, проявив стойкость и мужество, погиб житель Беляевской громады Одесской области Сергей Адаменко.

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Фото: Odesa Online

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