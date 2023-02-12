Энергетики пообещали, что воскресенье, 12 февраля, одесситы будут со светом

На воскресенье, 12 февраля, «Укрэнерго» не предоставлял ограничений потребления электроэнергии.

Это позволяет в этот день не отключать свет в Одесской области, сообщает ДТЭК «Одесские элекстросети».

«Однако, в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизирующих графиков», — говорится в сообщении.

Узнать графики возможных отключений по вашему адресу вы можете, нажав на название вашего региона.

Энергетики также информируют, что отключений света не будет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Как сообщала Одесса News, с 9 февраля в Одесской области начали действовать обновлённые графики электроснабжения в тестовом режиме.

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