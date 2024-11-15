15 ноября часть жителей Одессы останется без света

Дома многих одесситов 15 ноября будут отключены от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Южными РЭС: ул. Абрикосовая, 4-105а, Академика Королёва, 69-75, Дачная, 4/2, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 15-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в, Рыбацкая, 20, Равенства, 84-104,195, Айвазовского (Тимирязева), 34, дорога Фонтанская, 106/37, 106/40, пер. 1-й Равенства, 90, 86,197, пер. Абрикосовый1, 1-29, 43, пер. Равенства, 92, пер. Янтарный, 6-8/корп.3. Работы до 20:00.

Северные РЭС: Николаевская дорога, 168-257, пер. Векслера, 1. Работы до 17:00.

Центральные РЭС: Иоганна Гена (Бажана), 1-20, Богуна, 6а,12/2, 21, Композитора Вербицкого (Вронского), 1-63а, Композитора Лятошинского (Перепечко), Малишевского (Гастелло), ​​9-55, Гранатная, 1 -25, Йозефа Прибика (Минская), 7-49, Цветочная, 1-21, Апрельская, 1-33/1, Клименко, 25, 33в, Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79, Кордонная, 3а-74, Косяченко Алексея, 1-54/2, И. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54, О. Вадатурского (Малиновского), 79-152, Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27, Платановая, 1-126, Радостная, 114,1 Святослава Рихтера, 8-109, Сельская, 7-44, Г. Михайленко (Спартаковская), 6-63, Текстильщиков, 1-14а, Тэсс, 1-19г, 34а, 43б, 60а, Тенистая, 9/корп.12, Туристская, 1-19, Ференца Листа, дорога Овидиопольская, 3/1, пер. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/корп.2, пер. Гранатный, 2-8/корп., пер. Цветочный, 10 пер. Ковровый, 5-9, пер. Граничный, 1-35, пер. Короткий, 2-4, Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а, пер. Малиновский, 7 пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4, пер. Парашютный, 1,1б, пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25, пер. Туристский, 2-12, проезд Сиреневый, 1-6. Работы до 17:00.

Гранатная, 28-54, Дубовая, 1-31, Педагогическая, 2-7, Профсоюзная, 2-34/1, Пшеничная, 7-24, Радостная, 32-54, Святослава Рихтера, 35-65, Александра Белостенного (Трудовых Резерв) ), 1-10, Туристская, 20-46, дорога Фонтанская, 43, 45, 47, пер. 1-й Кипарисный, 2,4 пер. 3-й Кипарисный, 1-4 пер. Джутовая, 1-10а, пер. Экономический, 1, 3, 5, пер. Конструкторский, 1-11, пер. Литавровый (пер. Москвина), 1-12, пер. Педагогический, 5, пер. Северный, 3, 4а, 8, 10, 12, пер. Радиальный, 1-12, пер. Тополиный, 17, 1,1/корп.5, 3, 5, 7, 9. Работы до 19:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

«Ситуация в энергетике сложная», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа, а 15 октября он провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвящённое энергетике.

6 сентября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что у Украины есть шанс пройти зиму без отключений cвета.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy