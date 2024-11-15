Одесская область вечером 14 ноября была атакована двумя ракетами и 29 беспилотниками

С 21.00 14 ноября противник нанёс удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Чёрного моря, также атаковал 29 ударными БпЛА типа «Shahed» из района Приморско-Ахтарска РФ.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что по состоянию на 08.30 подтверждено уничтожение одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 25 ударных БпЛА.

«Подавляющее большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях», — говорится в сообщении командования.

Одесса News информировала о последствиях вражеской атаки на Одессу вечером 14 ноября: погибла 35-летняя женщина, пострадали 10 человек, повреждён теплопровод, без отопления более 40 тысяч человек, медицинские и социальные учреждения.

Все необходимые экстренные, а также коммунальные службы, добровольцы и просто неравнодушные одесситы вышли на ликвидацию последствий массированного комбинированного вражеского удара.

Инфографика: Воздушное командование ВСУ/Telegram

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