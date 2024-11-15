В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Плеванюк, светлая ему память

Сегодня вспоминаем младшего сержанта Юрия Плеванюка — 54-летнего жителя Белгород-Днестровского, погибшего 5 августа 2024 года во время выполнения боевого задания на Сумском направлении по освобождению территории Украины от коварного врага.

Об этом сообщала 808-я Днестровская отдельная бригада поддержки, в которой проходил службу военный.

Юрий был родом из Донецкой области, в ряды бригады стал в августе 2023 года, проходил службу в должности командира инженерно-сапёрного отделения одного из инженерных подразделений части. Почти год выполнял задачи инженерной поддержки на Херсонском направлении.

Без любящего отца остались дети, без мужа – жена.

Младшего сержанта Юрия Плеванюка похоронили с воинскими почестями в Белгород-Днестровском.

Одесса News сообщала о гибели 8 ноября 2024 года на Курском направлении 50-летнего жителя Болграда Одесской области, военнослужащего механизированного подразделения ВСУ, солдата Олега Малёванного.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: 808-я Днестровская отдельная бригада поддержки/Facebook

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