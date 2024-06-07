Ночью 7 июня враг нанёс удары по Украине, в т.ч. Одесской области

В ночь на 7 июня противник нанёс удар по объектам критической инфраструктуры Украины со стратегической авиации – бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области и ударным БпЛА типа «Shahed-131/136» из районов Приморско-Ахтарска, Ейска РФ и мыса Чауда (Крым).

Всего было применено 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 53 ударных БпЛА «Shahed-131/136», сообщает Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Отмечается, что отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил.

В результате противовоздушного боя сбиты 48 ударных БпЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях.

В Одесской области сбито 7 вражеских «шахедов» мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, в том числе боевую работу выполняли подразделения «Одесщина» Украинской добровольческой армии.

Одесса News информировала, что 5 июня около 17:00 вооружённые силы России нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Враг попал в гостиницу «Чёрное море» курортного посёлка в Белгород-Днестровском районе. Обошлось без жертв.

Инфографика: ВС ВСУ

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