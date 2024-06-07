Кто в Одессе 7 июня останется без света

По команде НЭК «Укрэнерго» 7 июня все сутки продлятся стабилизационные отключения.

При этом велика вероятность отключения электричества не только в серой, но и светло-серой зоне, — сообщает ДТЭК «Одесские электросети».

«Понимаем, что все вы с нетерпением ждёте включения света (как и мы). Но просим вас не торопиться включать все мощные приборы одновременно. Такая резкая нагрузка на сети приводит к авариям и соответственно света будет ещё меньше. Это тяжёлое время для энергосистемы и каждого украинца. Но мы выстоим», — говорится в сообщении.

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: Малишевского (Гастелло), Цветочная, Клименко, Кордонная, Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99, Николая Лысенко (Корнюшина), Косяченко Алексея, 2, Йозефа Прибика (Минская1), Платановая, Радостная, 114-116, Святослава Рихтера, Сельская, 29, 29а, 31, 33, 35-40, 42, 44, Татьяны Тэсс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б, Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15, пер. 1-й Сиреневый, 1 – 6, пер. 2-й Сиреневый, пер. Ковровый, 5, 7, 9, пер. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а, проезд Сиреневый, 1,2,3,3а,4,5,6. Работы продлятся до 19 часов.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

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