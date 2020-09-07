Кому в Одессе 7 сентября отключат свет

7 сентября в связи с проведением запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения:
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Адмиральский проспект: 26
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Амундсена 2-й переулок: 3/4, 6/3
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Амундсена 3-й переулок: 6/2, 6/7, 65, 610
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Бабаджаняна Маршала: 40, 68, 68/1
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Белорусская: 2, 4, 4а, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 14а, 16а, 18, 20, 22, 22а, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 322
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Вершинная: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 10б, 10г, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16/1, 16/2, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 31а, 33
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Винниченко Владимира: 12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Вирского: 1-А/1, 1Б, 2, 4
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Витебская: 1а
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Воронежская: 13, 13а
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|Героев Обороны Одессы: 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 52А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|Глушко Академика: 1б
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Гордиенко Яши: 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Дворянская: 6, 7, 8, 12, 16
|9:00
7 сентября
|18:00
7 сентября
|Заплан.
|Демченко Марии: 1, 1/1А, 1/2, 1/4, 1/7, 1-Б, 2лин25, 2лин37, 3лин22, 3лин24, 3лин67, 4/1, 4/2, 4лин19, 4лин30, 4лин66, 50, 81, 97
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Демченко Марии 2-я линия: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Демченко Марии 6-я линия: 11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Демченко Марии 3-я линия: 5, 8, 10, 13, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Демченко Марии 4-я линия: 1, 3, 7, 11, 13, 14уч, 18, 25, 26, 27, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 60, 64/12, 67А, 68, 68А, 69, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 93, 237, 243, 265
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Демченко Марии 5-я линия: 6, 17, 21, 26, 70, 74, 76, 78/40, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Демченко Марии 1-я линия: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Деревообделочный 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8
|8:00
7 сентября
|18:00
7 сентября
|Заплан.
|Деревообделочный 2-й переулок: 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12а, 12б, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34
|8:00
7 сентября
|18:00
7 сентября
|Заплан.
|Деревообделочная: 79
|8:00
7 сентября
|18:00
7 сентября
|Заплан.
|Деревообделочный 4-й переулок: 2, 4, 6Б
|8:00
7 сентября
|18:00
7 сентября
|Заплан.
|Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51
|8:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Добровольского проспект: 70, 71А, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61
|8:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4
|8:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Жолио-Кюри: 24, 43, 43а, 52, 64
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|Жолио-Кюри: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26
|8:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Заболотного Академика: 55
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|Зелёный проспект: 25, 27, 29, 31
|8:00
7 сентября
|18:00
7 сентября
|Заплан.
|Испанская (Землячки): 5а
|8:00
7 сентября
|18:00
7 сентября
|Заплан.
|Ицхака Рабина: 2, 4
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Керченский 2-й переулок: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|Керченская: 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 105А, 107, 108, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
|8:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Кишинёвская: 10
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|Коблевская: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
|9:00
7 сентября
|18:00
7 сентября
|Заплан.
|Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
|8:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Костанди: 126, 128, 130, 132, 132А, 134, 136, 136А, 136Б, 139, 139А, 141, 141А, 143, 147, 147А, 149, 151, 153, 153/1, 155, 155А, 157, 157А, 159, 161, 163, 165, 165Б, 167, 167А
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Краснослободская: 50-1, 52, 52-4, 52-10
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 69, 79, 80, 85, 89, 89а, 91А, 91Б, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 108
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90
|8:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Курская: 123, 123а, 125, 161, 161-1, 165
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|Курская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97
|8:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Левитана: 30, 32, 36, 38, 40, 42, 67
|9:00
7 сентября
|19:00
7 сентября
|Заплан.
|Лесная: 2, 4, 6, 8, 12
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|Леси Украинки: 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 80Б, 82, 82Б, 84, 84А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а
|8:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|1-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|2-я Линия (посёлок Котовского): 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|3-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3-3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|4-я Линия (посёлок Котовского): 1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|4-я Линия (посёлок Котовского): 25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3
|8:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|5-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|5-я Линия (посёлок Котовского): 26, 28, 30, 32, 34
|8:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|6-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|6-я Линия (посёлок Котовского): 25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36
|8:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|7-я Линия (посёлок Котовского): 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|7-я Линия (посёлок Котовского): 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
|8:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|8-я Линия (посёлок Котовского): 19, 20, 21, 22, 23, 24
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|8-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А
|8:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а, 19, 20, 20А, 22, 23, 24
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38
|8:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 15а, 16, 18, 20
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 19, 19Б, 21, 22, 23, 24
|8:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|11-я Линия (посёлок Котовского): 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|12-я Линия (посёлок Котовского): 14, 14а, 16, 17, 17-1, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|14-я Линия (посёлок Котовского): 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|22-я Линия (посёлок Котовского): 2, 4
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|23-я Линия (посёлок Котовского): 2, 4, 6
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|24-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|32-я Линия (посёлок Котовского): 4
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18
|8:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Ломоносова: 3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога 3-я Линия: 30, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 41
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога 6-я Линия: 12, 14, 16, 16А, 18, 18А, 41, 43, 45, 47, 47А
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога 2-я Линия: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15А, 16
|9:00
7 сентября
|19:00
7 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога 3-я Линия: 5, 5А, 6, 6/1, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15
|9:00
7 сентября
|19:00
7 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога: 146а, 146б, 146в, 146г, 146д
|9:00
7 сентября
|19:00
7 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога 4-я Линия: 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 33А, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога 2-я Линия: 26, 28, 30, 30А, 32, 34
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога: 142, 142/1, 142/2, 143, 144/1, 144/3, 146/1, 148, 164, 166, 166/1, 168, 168/1, 170, 170А
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога 7-я Линия: 9, 10, 10А, 10а2, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 13Б, 14, 16, 17, 17А, 18
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога 1-я Линия: 7, 8а/1, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1
|9:00
7 сентября
|19:00
7 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога 5-я Линия: 41, 41А, 42, 43, 44, 44А, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Мазепы: 4, 6а, 6б, 7, 9, 11
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Маланова переулок: 1, 8, 10
|9:00
7 сентября
|18:00
7 сентября
|Заплан.
|Марсельская: 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 31
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|Маршала Жукова: 6, 10а, 10б, 10в, 10г, 10д
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Матросская: 2
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Матюшенко: 3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б
|8:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Мечникова: 2, 2а, 4, 6а, 7, 12, 14
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Мичурина: 3, 3а, 3б, 3а4, 5, 5а, 5б, 7в, 19, 19а, 34
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Молодёжи площадь: 6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Огренича Николая (Чапаева): 1, 1/1, 1/1А, 1/2-А, 1/3, 1/3-В, 1/3ж, 1/3з, 1а, 1-Б, 1А3, 2, 2/2, 2/3, 2А, 2Д, 4, 4/1, 4/2, 4/2И, 6, 6/1, 6/4, 6-6а, 6а, 6/а, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9В, 9б1, 11, 12, 12Б, 13, 14
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Отечественная: 33
|8:00
7 сентября
|18:00
7 сентября
|Заплан.
|Парковая: 75д, 75Е, 77, 77а
|8:00
7 сентября
|18:00
7 сентября
|Заплан.
|Пастера: 52, 54, 56
|9:00
7 сентября
|18:00
7 сентября
|Заплан.
|Педагогическая: 2, 5, 7
|9:00
7 сентября
|19:00
7 сентября
|Заплан.
|Педагогический переулок: 5, 5А
|9:00
7 сентября
|19:00
7 сентября
|Заплан.
|Пестеля: 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
|8:00
7 сентября
|18:00
7 сентября
|Заплан.
|Пестеля переулок: 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|8:00
7 сентября
|18:00
7 сентября
|Заплан.
|Почтовая: 70А, 72, 72е, 72У, 74, 80, 82, 84, 86
|8:00
7 сентября
|18:00
7 сентября
|Заплан.
|Правды переулок: 4
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Промышленная: 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3А, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 12, 13, 13-19, 14, 15, 16, 18, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45а, 45б, 47, 49, 51, 53, 57а, 57в, 59, 61а, 61б, 63, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73б, 75, 77, 79а, 79б, 81, 83, 85а, 85б, 87, 89, 91, 93, 95а, 95б, 97а, 97б, 99, 101, 103, 105, 107а, 107б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125а, 125б
|8:00
7 сентября
|18:00
7 сентября
|Заплан.
|Просвиты: 1, 1/1, 1/5, 1а, 1В, 2, 3, 3/2, 3а, 3/а, 4, 4а, 4б, 5, 9, 11
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Ростовская: 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 83, 85, 87, 89, 129
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А
|8:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Садовая: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|Садовый переулок: 7, 7Е
|9:00
7 сентября
|18:00
7 сентября
|Заплан.
|Садовая: 2, 5, 5а, 6, 7, 14, 16, 18
|9:00
7 сентября
|18:00
7 сентября
|Заплан.
|Салтыкова-Щедрина: 4, 6
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Северный переулок: 3, 4а, 8, 10, 12
|9:00
7 сентября
|19:00
7 сентября
|Заплан.
|Семена Палия (Днепропетровская дорога): 66, 68, 70, 72, 72-1, 74, 76, 78, 84-1, 88
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731
|8:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Слободская: 27, 29, 33
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Старопортофранковская: 5, 6, 7, 9
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Тепличная: 3б, 4А, 6
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Тополевая (Приморский район): 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17
|9:00
7 сентября
|19:00
7 сентября
|Заплан.
|Училищная: 2, 4, 6
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Филатова Академика: 31, 33, 33А, 35
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Хорошенко Саши: 11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Шестакова: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93
|8:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Школьный аэродром: 1, 2
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Эстонская: 1, 2а, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5а, 6, 6/1, 6а, 8, 8а, 10-А
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Эстонский переулок: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан.
|Южная дорога: 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
|22:00
7 сентября
|6:00
8 сентября
|Заплан.
|Якутская: 2, 4, 6, 6а, 8, 10
|9:00
7 сентября
|17:00
7 сентября
|Заплан