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  3. Кому в Одессе 7 сентября отключат свет

Кому в Одессе 7 сентября отключат свет

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7 сентября в связи с проведением запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения: Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Адмиральский проспект:  26 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Амундсена 2-й переулок:  3/4, 6/3 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Амундсена 3-й переулок:  6/2, 6/7, 65, 610 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Бабаджаняна Маршала:  40, 68, 68/1 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Белорусская:  2, 4, 4а, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 14а, 16а, 18, 20, 22, 22а, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 322 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Вершинная:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 10б, 10г, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16/1, 16/2, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 31а, 33 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Винниченко Владимира:  12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Вирского:  1-А/1, 1Б, 2, 4 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Витебская:  1а 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Воронежская:  13, 13а 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Героев Обороны Одессы:  16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 52А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Глушко Академика:  1б 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Гордиенко Яши:  11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Дворянская:  6, 7, 8, 12, 16 9:00
7 сентября		 18:00
7 сентября		 Заплан.
Демченко Марии:  1, 1/1А, 1/2, 1/4, 1/7, 1-Б, 2лин25, 2лин37, 3лин22, 3лин24, 3лин67, 4/1, 4/2, 4лин19, 4лин30, 4лин66, 50, 81, 97 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Демченко Марии 2-я линия:  3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Демченко Марии 6-я линия:  11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Демченко Марии 3-я линия:  5, 8, 10, 13, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Демченко Марии 4-я линия:  1, 3, 7, 11, 13, 14уч, 18, 25, 26, 27, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 60, 64/12, 67А, 68, 68А, 69, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 93, 237, 243, 265 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Демченко Марии 5-я линия:  6, 17, 21, 26, 70, 74, 76, 78/40, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Демченко Марии 1-я линия:  3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Деревообделочный 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8 8:00
7 сентября		 18:00
7 сентября		 Заплан.
Деревообделочный 2-й переулок:  1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12а, 12б, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34 8:00
7 сентября		 18:00
7 сентября		 Заплан.
Деревообделочная:  79 8:00
7 сентября		 18:00
7 сентября		 Заплан.
Деревообделочный 4-й переулок:  2, 4, 6Б 8:00
7 сентября		 18:00
7 сентября		 Заплан.
Днепровская:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 8:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Добровольского проспект:  70, 71А, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Добровольского проспект:  1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61 8:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Донецкая:  1, 1А, 2, 3, 4 8:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Жолио-Кюри:  24, 43, 43а, 52, 64 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Жолио-Кюри:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26 8:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Заболотного Академика:  55 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Зелёный проспект:  25, 27, 29, 31 8:00
7 сентября		 18:00
7 сентября		 Заплан.
Испанская (Землячки):  5а 8:00
7 сентября		 18:00
7 сентября		 Заплан.
Ицхака Рабина:  2, 4 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Керченский 2-й переулок:  1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Керченская:  51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 105А, 107, 108, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Керченская:  8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 8:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Кишинёвская:  10 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Коблевская:  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 9:00
7 сентября		 18:00
7 сентября		 Заплан.
Конноармейская:  2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 8:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Костанди:  126, 128, 130, 132, 132А, 134, 136, 136А, 136Б, 139, 139А, 141, 141А, 143, 147, 147А, 149, 151, 153, 153/1, 155, 155А, 157, 157А, 159, 161, 163, 165, 165Б, 167, 167А 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Краснослободская:  50-1, 52, 52-4, 52-10 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 69, 79, 80, 85, 89, 89а, 91А, 91Б, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 108 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 8:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Курская:  123, 123а, 125, 161, 161-1, 165 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Курская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97 8:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Левитана:  30, 32, 36, 38, 40, 42, 67 9:00
7 сентября		 19:00
7 сентября		 Заплан.
Лесная:  2, 4, 6, 8, 12 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Леси Украинки:  36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 80Б, 82, 82Б, 84, 84А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Леси Украинки:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а 8:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
1-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
2-я Линия (посёлок Котовского):  1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
3-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3-3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3 8:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  26, 28, 30, 32, 34 8:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36 8:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А 8:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  19, 20, 21, 22, 23, 24 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А 8:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а, 19, 20, 20А, 22, 23, 24 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38 8:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 15а, 16, 18, 20 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  19, 19Б, 21, 22, 23, 24 8:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
11-я Линия (посёлок Котовского):  7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
12-я Линия (посёлок Котовского):  14, 14а, 16, 17, 17-1, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
14-я Линия (посёлок Котовского):  13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
22-я Линия (посёлок Котовского):  2, 4 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
23-я Линия (посёлок Котовского):  2, 4, 6 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
24-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
32-я Линия (посёлок Котовского):  4 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Ломоносова:  13, 13а, 14, 15, 16, 18 8:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Ломоносова:  3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 3-я Линия:  30, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 41 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 6-я Линия:  12, 14, 16, 16А, 18, 18А, 41, 43, 45, 47, 47А 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 2-я Линия:  7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15А, 16 9:00
7 сентября		 19:00
7 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 3-я Линия:  5, 5А, 6, 6/1, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15 9:00
7 сентября		 19:00
7 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога:  146а, 146б, 146в, 146г, 146д 9:00
7 сентября		 19:00
7 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 4-я Линия:  29, 30, 31, 32, 32А, 33, 33А, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 2-я Линия:  26, 28, 30, 30А, 32, 34 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога:  142, 142/1, 142/2, 143, 144/1, 144/3, 146/1, 148, 164, 166, 166/1, 168, 168/1, 170, 170А 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 7-я Линия:  9, 10, 10А, 10а2, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 13Б, 14, 16, 17, 17А, 18 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 1-я Линия:  7, 8а/1, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1 9:00
7 сентября		 19:00
7 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 5-я Линия:  41, 41А, 42, 43, 44, 44А, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Мазепы:  4, 6а, 6б, 7, 9, 11 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Маланова переулок:  1, 8, 10 9:00
7 сентября		 18:00
7 сентября		 Заплан.
Марсельская:  2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 31 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Маршала Жукова:  6, 10а, 10б, 10в, 10г, 10д 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Матросская:  2 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Матюшенко:  3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Мелитопольская:  1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б 8:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Мечникова:  2, 2а, 4, 6а, 7, 12, 14 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Мичурина:  3, 3а, 3б, 3а4, 5, 5а, 5б, 7в, 19, 19а, 34 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Молодёжи площадь:  6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Огренича Николая (Чапаева):  1, 1/1, 1/1А, 1/2-А, 1/3, 1/3-В, 1/3ж, 1/3з, 1а, 1-Б, 1А3, 2, 2/2, 2/3, 2А, 2Д, 4, 4/1, 4/2, 4/2И, 6, 6/1, 6/4, 6-6а, 6а, 6/а, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9В, 9б1, 11, 12, 12Б, 13, 14 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Отечественная:  33 8:00
7 сентября		 18:00
7 сентября		 Заплан.
Парковая:  75д, 75Е, 77, 77а 8:00
7 сентября		 18:00
7 сентября		 Заплан.
Пастера:  52, 54, 56 9:00
7 сентября		 18:00
7 сентября		 Заплан.
Педагогическая:  2, 5, 7 9:00
7 сентября		 19:00
7 сентября		 Заплан.
Педагогический переулок:  5, 5А 9:00
7 сентября		 19:00
7 сентября		 Заплан.
Пестеля:  2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 8:00
7 сентября		 18:00
7 сентября		 Заплан.
Пестеля переулок:  5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 8:00
7 сентября		 18:00
7 сентября		 Заплан.
Почтовая:  70А, 72, 72е, 72У, 74, 80, 82, 84, 86 8:00
7 сентября		 18:00
7 сентября		 Заплан.
Правды переулок:  4 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Промышленная:  1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3А, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 12, 13, 13-19, 14, 15, 16, 18, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45а, 45б, 47, 49, 51, 53, 57а, 57в, 59, 61а, 61б, 63, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73б, 75, 77, 79а, 79б, 81, 83, 85а, 85б, 87, 89, 91, 93, 95а, 95б, 97а, 97б, 99, 101, 103, 105, 107а, 107б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125а, 125б 8:00
7 сентября		 18:00
7 сентября		 Заплан.
Просвиты:  1, 1/1, 1/5, 1а, 1В, 2, 3, 3/2, 3а, 3/а, 4, 4а, 4б, 5, 9, 11 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Ростовская:  4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 83, 85, 87, 89, 129 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Ростовская:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 8:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Садовая:  4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Садовый переулок:  7, 7Е 9:00
7 сентября		 18:00
7 сентября		 Заплан.
Садовая:  2, 5, 5а, 6, 7, 14, 16, 18 9:00
7 сентября		 18:00
7 сентября		 Заплан.
Салтыкова-Щедрина:  4, 6 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Северный переулок:  3, 4а, 8, 10, 12 9:00
7 сентября		 19:00
7 сентября		 Заплан.
Семена Палия (Днепропетровская дорога):  66, 68, 70, 72, 72-1, 74, 76, 78, 84-1, 88 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Серогодского:  1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731 8:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Слободская:  27, 29, 33 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Старопортофранковская:  5, 6, 7, 9 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Тепличная:  3б, 4А, 6 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Тополевая (Приморский район):  1, 3, 5, 7, 9, 15, 17 9:00
7 сентября		 19:00
7 сентября		 Заплан.
Училищная:  2, 4, 6 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Филатова Академика:  31, 33, 33А, 35 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Хорошенко Саши:  11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Шестакова:  4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93 8:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Школьный аэродром:  1, 2 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Эстонская:  1, 2а, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5а, 6, 6/1, 6а, 8, 8а, 10-А 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Эстонский переулок:  1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан.
Южная дорога:  67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 22:00
7 сентября		 6:00
8 сентября		 Заплан.
Якутская:  2, 4, 6, 6а, 8, 10 9:00
7 сентября		 17:00
7 сентября		 Заплан
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