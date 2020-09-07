Одесситы так и не дождались обещанной уборки Delfi с пляжа

В воскресенье, 6 сентября, вопреки обещаниям городского головы убрать с пляжа «Дельфин» потерпевшего аварию танкера Delfi, судно продолжает оставаться у берега.

Теперь уже власти говорят не о финише, а о «финишной прямой», которая продлится всю эту неделю. Так, Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сказал, что все испытания уже завершены, остались лишь финальные работы, среди которых откачка воды из танков, перемещение судна на глубину и транспортировка в порт.

Как написал министр на своей странице в Facebook, «начинаем финальный этап операции по поднятию и отбуксированию затонувшего танкера Delfi».

По словам министра, все испытания завершены, экологическое состояние — в норме, и полная готовность к завершающей операции, которая включает следующее: откатка воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния на почве (были высокие волны и ветер на днях); испытания водотечности; перемещение на глубину; заведение тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном «Атлас-4»; убеждение в возможности перехода из акватории и, собственно, переход.

Также Криклий отметил слаженную командную работу ООО «Краншип» группы «Траншип», компании «Бруклин-Киев», «Морского инженерного бюро», ГП «АМПУ» и Одесского филиала.

При этом министр не преминул «боднуть» отдельных одесских политиков, которые используют подъём танкера в своих личных, корыстных целях.

«Что такое предвыборное безумие. Одесса, пляж Дельфин. Прямо сейчас, один местный политик, который сильно хочет быть вновь переизбран, делает видеосъёмку возле затонувшего Делфи. Убеждён, что будет рассказывать как сильно работал чтобы поднять затонувшее судно (кто знает, возможно мысленно), и без него вообще ничего бы не произошло, но мы хорошо понимаем, что его интересует исключительно поднятие собственных рейтингов, а не танкера. К сожалению, непосредственно к поднятию Делфи не было раньше такого живого интереса и помощь АМПУ или исполнителям не предлагалась. Не удивляйтесь если в Интернет или ТВ пространстве встретите большое количество спасателей в этом и других вопросах, выборы приближаются», — написал Криклий, не обращая внимания на грамотность изложения.

Мэр Одессы Геннадий Труханов, снимавший на видеокамеру всё происходящее в воскресенье, прокомментировал, какие шаги предпринимают участники эвакуационной операции.



«Проводится откачка воды из трюмов, придание относительной плавучести судну. Убирают всё, что утяжеляет судно. Далее необходимо провести разворот судна и подготовить его к дальнейшей транспортировке, сформировать караван, который будет следовать от этого места до порта Черноморска, где будет находиться судно «Делфи». Работа очень ответственная, самый ответственный этап наступает. Все, конечно же, волнуются, поэтому максимальная концентрация внимания, всех сил и средства», — рассказал городской голова.

Завершить операцию по уборке «Делфи» планируют в ближайшие дни.

Фото: Одесса News\Александр Александров