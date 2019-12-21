В порту Мексики столкнулись два круизных лайнера

Два круизных судна, принадлежащие одной компании, столкнулись во время манёвра в порту на восточном побережье Мексики.

Об этом информирует Укринформ, ссылаясь на CNN.

«Два судна — Carnival Glory и Carnival Legend — столкнулись в пятницу в порту Косумель в Мексике», — отмечается в публикации.



Уточняется, что инцидент произошёл, когда одно судно стояло в порту, а другое двигалось.

Также сообщается о том, что в результате происшествия ранен один пассажир.

В компании, которой принадлежат оба лайнера, сообщили, что проводят оценку причинённого ущерба, а также определяют пригодность судов к дальнейшим морским перевозкам.

Как сообщала Одесса News, власти Венеции ввели запрет на вхождение круизных лайнеров в исторический центр города после инцидента с «MSC Opera» в июне 2019 года, когда этот лайнер столкнулся с туристическим двухпалубным кораблём и врезался в причал, в результате чего пострадали пять человек.