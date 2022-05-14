ДТЭК «Одесские электросети» ликвидирует последствия непогоды, произошедшей вечером 13 мая.

Как сообщается на официальном сайте компании, по состоянию на 12 часов 14 мая свет вернули для почти 70% потребителей — 2 340 домов в девяти населённых пунктах. Уже удалось отремонтировать 8 воздушных линий, 42 трансформаторные подстанции.

Обесточенными остаются 1080 домов. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Отмечается, что всего из-за грозы и шквального ветра без света были 3 420 потребителей в 16 городах и сёлах Одесской области. Повреждены 12 воздушных линий и 79 трансформаторных подстанций по всей территории региона.

«Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом», — говорится в сообщении.

Больше всего из-за непогоды пострадали Березовский и Одесский районы.

Для ликвидации последствий непогоды ДТЭК «Одесские электросети» задействовал 26 бригад − 51 работника и 43 единицы техники.

Оператор системы распределения напоминает правила безопасности:

во время сильного ветра следует избегать линий электропередач;

не приближаться к оголённым проводам и оборванным линиям и ни в коем случае не касаться их;

Обо всех аварийных случаях в электросетях следует обращаться удобным для потребителей способом:

через чат-боты Viber и Telegram;

колл-центр − (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90;

Во время непогоды линии кол-центра могут быть перегружены, поэтому компания призывает клиентов пользоваться онлайн-сервисами.

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