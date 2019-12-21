Обыск в «Думской TV»: журналисты обратились к Президенту и Кабмину

Одесские журналисты считают, что в области отсутствуют какие-либо гарантии их безопасной работы, поскольку на них совершают нападения и препятствуют профессиональной деятельности.

Об этом говорится в открытом заявлении журналистов в адрес Президента Украины, Кабмина, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины.

«Мы, работники средств массовой информации Одесской области, подвергшиеся препятствованиям и нападениям за свою профессиональную деятельность за последние три года, заявляем, что в регионе практически отсутствует какая-либо гарантия безопасной работы представителей СМИ, а журналисты региона страдают от бездействия местных чиновников в вопросах защиты свободы слова и достоинства», — говорится в заявлении.

В документе констатируется, что «по данным мониторинга свободы слова Института массовой информации, в 2019 году Одесская область стала лидером среди регионов Украины (без учёта г. Киев) по количеству нарушений прав журналистов. В частности, по состоянию на декабрь этого года зафиксировано 18 случаев нарушений прав журналистов. Последние три года Одесская область стабильно находится в первой пятёрке регионов-лидеров по нарушениям свободы слова. В течение 2017-2018 годов Одесская область, согласно мониторингу ИМИ, занимала пятую позицию».

Также отмечается, что «в настоящее время правоохранительные органы не выполняют определённых законодательством задач по защите законной профессиональной деятельности журналистов: вовремя не вносятся сведения в ЕРДР. Неэффективно расследуются данные случаи и тому подобное. Иногда задерживают исполнителей правонарушений, однако не происходит полного расследование преступления, заказчиков не устанавливают».

Авторы заявления призвали «центральные органы власти и правоохранительные институты страны серьёзно отнестись к ситуации с безопасностью работников СМИ в Одесской области и соответственно отреагировать с учётом этой крайне негативной тенденции».

В частности, требуют «от руководства государства — взять на контроль расследование всех фактов нападения на журналистов в Одесской области за последние три года и способствовать защите прав журналистов, их законной профессиональной деятельности, от правоохранительных органов — своевременно реагировать, полно, своевременно и ответственно расследовать все случаи нападений на журналистов, установить нападавших и заказчиков. Гарантировать соблюдение необходимых правовых процедур при расследовании».

В документе также содержится требование к МВД, Нацполиции и Генпрокуратуре Украины «обеспечить публичный отчёт руководителей правоохранительных органов Одесской области в январе 2020 года о ходе расследования уголовных производств относительно нападения на журналистов и препятствования их профессиональной деятельности в течение последних трех лет».

Как сообщала Одесса News, 20 декабря сотрудники НАБУ провели без предъявления документов обыски в редакции одесского телеканала «Думская TV» на ул.Канатной, тем самым заблокировав работу телевизионщиков.

Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными.



Пресс-служба НАБУ, в свою очередь, обнародовала информацию о том, что эти следственные действия санкционированы, проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13 (Одесса) в пользу ООО «Шаг вперёд».

Детективы НАБУ также провели 20 декабря в Управлении имущественных отношений Одесского облсовета в рамках этого расследования выемку документов, датированных 2015 годом, которые относятся к периоду руководства советом Михаилом Шмушковичем».

Сотрудники НАБУ были с обыском также дома у Шмушковича, о чём он сам сообщил Радио Свобода.

По уголовному производству, которое расследует НАБУ и в рамках которого у него провели обыски, фигурирует две компании, сообщил Шмушкович.

«Мне сказали, что я не могу во время следственных действий их называть, но ни в одной из этих компаний я не являюсь учредителем. Одну из них я консультировал, а ко второй не имею никакого отношения — просто продал им свою собственность», — сказал Шмушкович.

В НАБУ отметили, что предварительная правовая квалификация дела, по которому проходят обыски — «злоупотребление властью или служебным положением».

Фото и видео: «Думская»