Укрпочта с января увеличит тарифы на международные отправления

С января 2020 года АО «Укрпочта» повысит тарифы на международные отправления.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу почтового оператора.

«Меняется стоимость доставки мелких пакетов в страны Зоны 1 и Зоны 3: для отправления весом до 250 граммов возрастает на 0,25 доллара, а от 250 граммов до 2 килограммов — на 0,5 доллара», — отметили в Укрпочте.

То есть для отправлений с учётом сбора за рекомендуемый статус (этот сбор не меняется) и НДС, финальный тариф к оплате без скидок составит: на мелкие пакеты весом 0-250 г — от 6 долл. до 6,3 долл., весом 250-500 г — от 11,4 долл. до 12 долл. Повышение составит 3-5% (тарифы указаны в долл. США без НДС).

Относительно посылок массой от 10 кг, меняется тариф только для четырёх стран: Великобритании, Канады, России и США.

В то же время, как отметили в Укрпочте, стоимость доставки в страны Зоны 2 остаётся неизменной.

Как сообщала Одесса News, с 10 сентября 2018 года выросли тарифы «Укрпочты» на пересылку письменной корреспонденции и посылок без объявленной ценности в рамках услуги «Укрпочта Стандарт» массой до 10 кг.