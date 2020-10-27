Подняты цены на газ для промышленности, не за горами — для населения Украины

Постепенно начинается отопительный сезон, а с ним растёт спрос на газ. Это привело к росту цен на европейских хабах, которые, по распоряжению правительства, используются для расчёта цены газа для производителей тепла.

Как сообщает Группа Нафтогаз в Facebook, буквально за месяц цена газа в Европе выросла на 26%, поэтому пришлось пересмотреть цену газа для украинских производителей тепла на октябрь.

«Цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 №867, с учётом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах. Благодаря значительным запасам в подземных хранилищах газа в Украине, цена газа для производителей тепла в октябре выросла по сравнению с прошлым месяцем на 24% (4 318,99 грн за тыс. кубов в сентябре — ред.)», — отметили в пресс-служба НАК.

Прогнозы указывают, что в ноябре-декабре следует ожидать дальнейшего подорожания газа. Но значительные запасы в подземных хранилищах Украины и Европы удержат цены от стремительного роста, отметили в Нафтогазе.

Как сообщала Одесса News, НАК «Нафтогаз Украины» повысил в сентябре цены на газ для населения в рамках годового контракта с 4,73 грн до 5,24 грн за кубометр.