Нафтогаз поднял цены на газ для населения в сентябре

НАК «Нафтогаз Украины» повысил цены на газ для населения в рамках годового контракта с 4,73 грн за кубометр до 5,24 грн за кубометр.

Об этом сообщает ГК «Нафтогаз».

«В рамках тарифа «Годовой» цена газа с 1 по 15 в сентябре останется на уровне 4,73 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределения (доставки). С 16 по 30 сентября включительно цена тарифа составит 5,24 грн за кубометр», — говорится в сообщении.

НАК пояснил, что рост цен обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона. Вместе с тем, в этом году увеличение цен является относительно умеренным, учитывая большие запасы газа в украинских подземных хранилищах газа.

«До 15 сентября включительно цена на тариф «Годовой» остаётся на уровне августовской, поскольку спрос на подключение тарифа растёт как у имеющихся клиентов, так и у тех потребителей, кто все ещё находится в процессе перехода в ГК «Нафтогаз Украины», — добавили в компании.

Сентябрьская цена на природный газ в рамках тарифа «Месячный» также выросла по сравнению с августовской: с 3,24 грн до 4,7 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Кстати. В рамках годового тарифа потребители могут зафиксировать цену газа на 12 месяцев и платить за газ равными частями в течение года.

Перед переходом на тариф «Годовой» для клиента будет рассчитан рекомендованный годовой объём потребления газа — или на основе исторических данных за последние 12 месяцев, либо на основе потребительского профиля (только газовая плита; газовая плита и бойлер; котёл и/или газовая плита, бойлер).

Подключение к тарифу происходит с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявки о подключении.

Если потребитель использует расчётный объём газа быстрее, чем за 12 месяцев, он будет оплачивать дополнительный объём потребления по расценкам по тарифу «Годовой». Если клиент не использует расчётный объём газа за 12 месяцев, деньги за неиспользованный газ будут возвращены на его абонентский счёт.

Как сообщала Одесса News, в Украине с 1 июля значительно упростилась процедура смены поставщика газа для населения.