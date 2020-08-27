СБУ блокировала финансовую пирамиду в Украине, в т.ч. в Одессе

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой в Винницкой, Киевской областях и Одессе создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объём средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 миллионов.

Кроме того, сотрудники СБ Украины задокументировали, что к организации финансовой афёры причастны более 20 человек, задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц.

«За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нём объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что 27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года СБУ задержала в Одессе членов межэтнической преступной организованной группировки, которая похищала людей.

Фото: СБУ