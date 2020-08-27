В Одесской области арестовали 23-летнего парня за изнасилование малолетнего мальчика.

Об этом сообщает Ивановское отделение полиции в Одесской области

О происшествии в полицию сообщила мать 12-летнего мальчика, которой тот доверился. По словам подростка, на пастбище, где злоумышленник — его знакомый односельчанин — пас скот, несколько раз ударил мальчика, а потом удовлетворил свои половые потребности. Чтобы пострадавший никому не рассказал, как с ним поступили, молодчик пригрозил ему физической расправой и отпустил.

В ходе розыскных мероприятий оперативники в считанные часы установили место нахождения правонарушителя, который уже имеет за плечами судимость за имущественные преступления. Вины своей он отрицать не стал.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. В его рамках назначен ряд экспертиз.

За изнасилование ребёнка, не достигшего четырнадцати лет, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении на 60 суток срока содержания под стражей Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в пгт Ивановка Одесской области.

Фото: Ивановское отделение полиции в Одесской области