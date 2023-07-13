В Ананьеве Одесской области совершено нападение на журналиста

Полицейские расследуют обстоятельства совершённого в отношении журналиста уголовного правонарушения в городе Ананьев Одесской области, которое произошло 12 июля средь бела дня.

По сообщению Главного управления Нацполиции в Одесской области, главный редактор местной газеты обратился в полицию с заявлением о совершённом на него нападении и причинении телесных повреждений.

По указанному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Следствие продолжается. Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия, лиц, причастных к нему.

По сообщению Национального союза журналистов Украины в Теlegram, избит главред газеты «Известия Ананьевщины» Владимир Седов. Пострадавший связывает произошедшее с журналистской деятельностью, в частности, с резонансной публикацией в своём издании об уничтожении деревьев в центре города.

Седов выступил с открытым обращением к СБУ, МВД, прокуратуре, облсовету и облгосадминистрации, в котором он, в частности, написал: «На территории Ананьевской ОТГ Подольского района Одесской области длительное время действует организованная преступная группировка, которая терроризирует людей, калечит неугодных, поджигает зерновозы и так далее. Об этом знают СБУ, МВД, прокуратура, областной совет и облгосадминистрация. И что? И ничего. Защиты и справедливости ждать неоткуда. В то время, когда на передовой герои, воины ВСУ погибают, защищая Украину, здесь в тылу действуют банды бандитов и коррупционеров, сеют террор. Такую Украину мы хотим? Я не хочу жить в такой Украине».

Как сообщала Одесса News, 12 июля в квартире на улице Генерала Петрова в Одессе нашли мёртвыми мужчину и женщину.

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