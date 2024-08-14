Нацполиция задержала одесситов, завозивших кокаин под видом стирального порошка

В Одессе правоохранители задержали двух человек, причастных к международному наркотрафику и изъяли кокаина более чем на 2 300 000 гривен.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет тюрьмы, информирует Главное управление Нацполиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, организовал контрабанду наркотиков из Нидерландов житель Одессы. Там он приобрёл килограмм наркотиков и для доставки их в Украину привлёк в качестве курьера свою знакомую. На собственном авто женщина уехала за границу и забрала свёрток у продавца. Чтобы не привлекать внимания при прохождении таможенного контроля, спрятала товар в коробки из-под стирального порошка.

Оперативники управления стратегических расследований в городе Одесса Нацполиции и следственные управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области задержали двух злоумышленников в Одессе.

«У них изъяли килограмм кокаина, стоимость которого по ценам чёрного рынка составляет более 2 300 000 гривен. Оба фигуранта задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и им сообщено подозрении по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотического средства) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

Пока мужчина находится под стражей, женщина — под круглосуточным домашним арестом.

Одесса News информировала, что в июле 2024 года оперативники Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками Нацполиции разоблачили и ликвидировали разветвлённую сеть по распространению наркотиков и психотропов по всей территории Украины и, в частности, в Одессе.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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