В Одессе «накрыли» наркокартель с миллионными доходами

Оперативники Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками Нацполиции разоблачили и ликвидировали разветвлённую сеть по распространению наркотиков и психотропов по всей территории Украины и, в частности, в Одессе.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что в состав наркокартеля входило пять человек. Услуги по продаже «товара» злоумышленники рекламировали через десятки закрытых телеграмм-каналов. С помощью мессенджера наркодельцы получали заказы и оптимизировали процесс доставки различных наркотиков покупателям через услуги почтовых отправлений. Пользовались и закладками.

«По результатам санкционированных обысков по местам злоумышленников, правоохранители обнаружили и изъяли почти четыре килограмма наркотиков разного спектра действия, среди которых: кокаин, каннабис, Alfa-PVP, амфетамин, LSD, экстази, МDMA. Кроме того, собраны другие вещественные доказательства: 9000 долларов, 27000 гривен, мобильные телефоны, электронные весы, вакууматор, упаковочный материал и банковские карты», — говорится в сообщении.

По ценам «чёрного рынка» стоимость изъятых наркотических средств составляет около 2,3 миллиона гривен.

Участники преступной группировки задержаны.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года в Измаиле в ходе реализации оперативной информации сотрудники Госпогранслужбы совместно с полицией задержали 35-летнюю женщину, получившую из почтомата одной из логистических компаний наркосодержащую посылку.

Фото и видео: Госпогранслужба

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