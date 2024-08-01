Одесский театр малых комедий приглашает в «Отель меж двух миров»

3 августа Театр малых комедий в Одессе приглашает на спектакль «Отель меж двух миров».
Глубокая драматическая постановка. Интригующее название и нетривиальный сюжет. Повод задуматься над важным.
Необычный спектакль. Яркий режиссёрский замысел, искусное актёрское воплощение, сложная идейная нагрузка – гарантия незабываемых впечатлений. Не упустите!
Стоимость билетов от 275 гривен. Их можно купить здесь.
Приходите к 18 часам.
Адрес: ул. Асташкина, 1.
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