Одесский театр малых комедий приглашает в «Отель меж двух миров»

3 августа Театр малых комедий в Одессе приглашает на спектакль «Отель меж двух миров».

Глубокая драматическая постановка. Интригующее название и нетривиальный сюжет. Повод задуматься над важным.

Необычный спектакль. Яркий режиссёрский замысел, искусное актёрское воплощение, сложная идейная нагрузка – гарантия незабываемых впечатлений. Не упустите!

Стоимость билетов от 275 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 18 часам.

Адрес: ул. Асташкина, 1.

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