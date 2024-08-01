Одесская полиция устанавливает причины гибели мужчины, выпавшего с 21-го этажа

О падении незнакомца, вероятно, с высоты 21-го этажа недостроенной многоэтажки в Киевском районе Одессы, правоохранителям сегодня, 1 августа, около 11 часов сообщил очевидец.
По информации Главного управления Нацполиции в Одесской области, от полученных травм мужчина погиб.
В настоящее время на месте трагедии работает следственно-оперативная группа Одесского районного управления полиции №1.
Личность погибшего устанавливается. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
После установления всех обстоятельств происшествия будет предоставлена правовая квалификация.
Одесса News информировала о выпадении из окна квартиры на восьмом этаже многоэтажки на улице Ядова в Одессе 2-летней девочки.
Фото: Одесское районное управление полиции №1
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