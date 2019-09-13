Правоохранители заставили поволноваться наркоаграриев Одесской области

Правоохранительные органы продолжают работу в сфере противодействия наркопреступности в Одесской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, во время рейда в Ренийском районе правоохранители изъяли более 500 кустов конопли, а также оружие.

«Прокуроры Одесской местной прокуратуры №4 совместно с сотрудниками Суворовского отдела полиции и отдела противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области провели рейды против деятельности наркоаграриев. В рамках досудебного расследования, во время обыска по адресу в Ренийском районе, правоохранители обнаружили 552 куста конопли, ружьё и патроны к нему», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Измаильском районе по месту жительства местного наркодельца обнаружен и изъят высушенный каннабис и соответствующие принадлежности с остатками наркотика.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и назначении соответствующих экспертиз.

Досудебное расследование продолжается.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Одесской области