Медики напоминают одесситам о прививках от дифтерии и столбняка

Департамент здравоохранения Одесского горсовета ведет активную разъяснительную работу по вопросам вакцинации.

Как сообщает официальный сайт города, по данным за 8 месяцев 2019 года, в Одессе охват взрослого населения вакцинацией от столбняка и дифтерии увеличился втрое, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наилучшие показатели достигнуты в Центре первичной медико-санитарной помощи №14, где охват прививками АДС-М составил 97,1% от подлежащего вакцинации населения. В Центрах первичной медико-санитарной помощи №3, №4, №5 и №28 показатель вакцинации от дифтерии и столбняка превышает 50%.

«Показатель вакцинации детского населения АКДС против коклюша, дифтерии и столбняка также улучшился, по сравнению с предыдущим годом, в 1,6 раза (по данным за 8 месяцев текущего года)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцины для профилактики дифтерии и столбняка имеются в наличии в достаточном количестве во всех ЦПМСП и детских поликлиниках Одессы. Вакцины закуплены за средства государственного бюджета Министерством здравоохранения Украины, имеют преквалификацию Всемирной организации здравоохранения и все необходимые сертификаты качества. Вакцинация проводится бесплатно для всех пациентов, подписавших декларацию с семейным врачом или педиатром.

Кстати. Дифтерия и столбняк — смертельно опасные заболевания. Дифтерия передаётся воздушно-капельным путём, проявляется в виде ангины, при которой в горле образуются плёнки, значительно затрудняющие дыхание. Наблюдаются повышение температуры до 38-40 С, слабость, боль в горле, затруднения при глотании, общая интоксикация с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.

Столбняк передаётся при попадании возбудителя в рану с загрязнённой землёй или зараженными предметами (гвозди и др.). При столбняке возникают сильные судороги, которые сопровождаются резкой болью во всём теле и могут привести к перелому костей. Смертность наблюдается в 85% случаев заболевания столбняком.

Единственный эффективный способ профилактики дифтерии и столбняка — вакцинация.