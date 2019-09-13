На выходных в Одессе перекроют дороги в угоду физкультурникам

13-15 сентября в Одессе в связи с проведением международного легкоатлетического спортивно-массового мероприятия «4th Tavria V Odesa Half Marathon» в рамках празднования Дня физической культуры и спорта Украины, в Одессе будут перекрыты дороги для автотранспорта.

Как сообщает официальный сайт города, 14 сентября с 06:00 до 21:00 15 сентября будет перекрыт Приморский бульвар (от Воронцовского переулка до ул. Ланжероновской).

В воскресенье, 15 сентября, с 07:00 будет перекрыт ряд улиц в центральной части города. Открывать улицы будут постепенно и полностью восстановят движение транспорта до 15:00.

График перекрытия улиц 15 сентября:

с 07:00 до 09:30 — ул. Гаванная, ул. Гоголя, Сабанеев мост, площадь Екатерининская, ул. Маяковского;

с 07:00 до 10:30 — б-р Французский, ул. Академическая;

с 07:00 до 10:45 — Аркадийская аллея, ул. Генуэзская, пл. Десятого апреля;

с 07:00 до 12:00 — Трасса здоровья;

с 07:00 до 13:00 — б-р Лидерсовский, ул. Базарная, ул. Бунина, ул. Канатная, ул. Леонтовича, ул. Маразлиевская, пер. Нахимова, ЦПКиО им. Т. Шевченко;

с 07:00 до 13:30 — ул. Греческая, ул. Дерибасовская, ул. Екатерининская, ул. Ришельевская;

с 07:00 до 15:00 — ул. Ланжероновская, ул. Пушкинская.

Одесситам и гостям города рекомендуют заранее планировать своё передвижение по городу по альтернативному маршруту, учитывая график перекрытия.