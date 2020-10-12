13 октября Зеленский и Дуда перекроют центр Одессы

13 октября в связи с проведением в центре города мероприятий в рамках визита в Одессу Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Республики Польша Анджея Дуды будет перекрыт ряд улиц.

Об этом информирует официальный сайт города.

Одесская мэрия обращается к одесситам с просьбой воздержаться от автомобильных поездок в центральной части города в этот день.

Как сообщала Одесса News, 13 октября Президент Республики Польша Анджей Дуда со своей супругой — Агатой Корнхаузер-Дудой в рамках официального трёхдневного визита в Украину, прилетает в Одессу. Дуда, а также Президент Зеленский примут участие в польском бизнес-форуме, посвящённом развитию портовой инфраструктуры Одессы, подпишут соглашение о сотрудничестве между портами Одессы и Гданьска, возложат цветы к мемориальной доске в память об экс-президенте Польши Лехе Качиньском в 10-ю годовщину его гибели в авиакатастрофе под Смоленском.