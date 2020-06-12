В Одесской области с 12 июня установлены первые радары TruCam

Количество участков на украинских дорогах, где будут использоваться радары для определения скорости TruCAM, увеличились на 24 участка с пятницы, 12 июня, в том числе и в Одесской области.

Об этом проинформировал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

«Наряду с фиксацией в автоматическом режиме продолжаем работать с приборами для измерения скорости TruCAM. Уже завтра, 12 июня, увеличиваем количество участков, где будут осуществляться такие измерения. Появятся ещё 24 новых участка, а также будут расширены уже 7 существующих «, — говорится в сообщении.

В целом, как отмечается, на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 209 участках.

На сайте патрульной полиции Украины и на её страницах в социальных сетях публикуется карта, где обозначены участки, на которых измеряется скорость этими приборами; на дороге установлены соответствующие знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений; в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль с включёнными синими проблесковыми маячками.

В частности, в Одессе устройства будут работать на Люстдорфской дороге, Киевском шоссе, улице Балковской и Николаевской дороге.

Как сообщала Одесса News, в Украине с 8 октября 2018 года нарушения водителей на дорогах начали фиксировать с помощью радаров TruCam — лазерных приборов для измерения скорости движения автомобиля с ведением видеофиксации. До 15 октября 2018 года приборы работали в пилотном режиме.