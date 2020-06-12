В одесском парке Победы вандалы умыкнули 228 метров светодиодного провода

В одесском парке Победы вандалы повредили светодиодную иллюминацию прудов.

Как сообщает официальный сайт города, в ночь с 9 на 10 июня злоумышленниками была совершена кража электропровода и повреждены кабель-каналы на объекте «Световое шоу «Сказочный пруд», который расположен в одесском дендропарке Победы.

Отмечается, что неизвестные оборвали и похитили 228 метров электропровода и повредили 40 метров кабель-канала. «Это уже третье аналогичное повреждение, а суммарный ущерб составил более 92 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

В настоящее время коммунальным предприятием «Сервисный центр» направлены письма в Национальную полицию для соответствующего реагирования.

Светодиодная иллюминация в парке Победы пока функционирует частично, предпринимаются меры по её комплексному восстановлению.

Кстати. Проект «Световое шоу «Сказочный пруд» был реализован в 2017 году в рамках Общественного бюджета Одессы.

Фото: «Одесса»