Пока разбираются руины обвалившегося дома на Ясной, обрушился дом в переулке Ушинского

Пока коммунальные службы и ГСЧС Одессы убирают последние обломки обрушившегося 10 июня дома на улице Ясной, поступило сообщение о новом обвале.

Как пишет Думская, в центре Одессы произошло новое обрушение: каменная ограда, которая одновременно является задней стеной старых дворовых сараев, обрушилась в переулке Ушинского (район Старопортофранковской).

Отмечается, что, по словам очевидцев, происшествие случилось примерно в 5 утра 11 июня.

«Упав, обломки перегородили внутриквартальный проезд между улицами Новосельского и Стапортофранковской.

Дворники, убирающие блоки ракушечника с проезжей части, утверждают, что ограда упала сама. Местные жители с ними не согласны, …по ночам ограду расшатывают бездомные, нанятые некими предпринимателями, которые якобы мечтают возвести на этом месте какой-то объект», — говорится в сообщении.

Между тем, жильцы обвалившегося дома на Ясной считают, что обрушение произошло из-за строительства вблизи высоток. «По моему мнению, всё случилось из-за строительства ЖК «Марсель». Когда его строили, били сваи, подпочвенные воды ушли под наш дом. Очевидно, вода подмыла фундамент. Нужно делать экспертизу, чтобы узнать причину», — сказала Марина Новикова, купившая в этом доме квартиру.



Её муж рассказывает, что трещины на доме появились в ноябре прошлого года: «Мы написали заявление. Тогда поставили маяки, они лопнули через пару дней, мы опять написали заявление. Последний раз мы заявляли о ситуации с домом за два дня до обрушения».



«С нашими домами всё было нормально, а проблемы начались после того, как здесь начали строить высотки, — говорит житель соседнего дома. — Они изменили характер подпочвенных вод. Новые здания — это нагрузка на старый фонд».

Мэр города, как сообщала Одесса News, считает, что дом №10 на Ясной обрушился из-за незаконной реконструкции квартиры на четвёртом этаже.

Фото и видео: Думская