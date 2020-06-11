На Ясной в Одессе продолжают разбирать завалы обрушившегося дома

По состоянию на 7 часов утра 11 июня продолжаются работы по разборке строительных конструкций обрушившегося дома на улице Ясной в Одессе.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.



Всего к этим работам привлечено 65 человек и 16 единиц техники, из них от ГСЧС 35 человек личного состава и 5 единиц техники.

Отмечается, что в результате обрушения части четырёхэтажного жилого дома частично повреждены 5 квартир (с 1 по 4 этажи), в которых проживало 9 человек. Всего в доме находились 24 жители, которые самостоятельно покинули повреждённое здание (фактически жили 41 человек, из которых 11 размещены в одесском санатории «Мечта» и 30 находятся у родственников.

Погибших в результате обвала нет.

Причиной обрушения 108-летнего здания — памятника архитектуры на улице Ясной, 10 (дом Беляевой) в одесской Отраде стали незаконные действия жильцов, — такое заявление сделал на сессии городского совета 10 июня мэр Геннадий Труханов. Он рассказал, что в доме на Ясной незаконно построили мансарду и снесли несущие стены, а перекрытия между 3-м и 4-м этажами, которые раньше были деревянными, залили бетоном, что стало причиной дополнительной нагрузки на оставшиеся несущие конструкции здания.

Кроме того, в пустой квартире на первом этаже в течение недели происходила утечка воды, которая подмывала фундамент. Всё это в совокупности привело к таким печальным последствиям.

Мэр напомнил об обрушении на улице Канатной (угол переулка Нахимова), где тоже проводились работы, в результате которых был убран ряд опорных конструкций.

«Сейчас для нас главное — выяснить, где ещё возможны подобные вещи, и найти генеральное решение контроля за тем, чтобы в таких домах не проводили самовольные работы, потому что именно это, как показывает практика, в основном, и приводит к обрушениям», — отметил Геннадий Труханов.

Что же касается обвалившегося 18 мая дореволюционного дома на Торговой, 20, то, по словам Труханова, в настоящее время ведутся переговоры с жильцами по поводу их расселения (занимается этим компания, которая вела строительство по соседству).

«Есть положительная динамика», — заверил городской голова и сообщил, что уже поручил проконтролировать расселение людей.

Кроме того, не так давно были отселены жильцы из аварийного здания в Новощепном ряду, 11.

«Это боль старой Одессы, единого решения, единого лекарства здесь нет… Мы ищем решение для каждой конкретной ситуации. За это непосредственно отвечает вице–мэр Сергей Подгайный», — заключил мэр.

Как сообщала Одесса News, обвалу дома на Ясной предшествовали обрушения на Канатной, Польском спуске, Торговой и Среднефонтанской.

Видео: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Фото: ГУ ГСЧСУ, 048ua, «Одесса»