Около 3-х ночи в Одессе произошёл обвал очередного дома (дополняется)

10 июня, около трёх часов ночи в Одессе на улице Ясной произошёл обвал дома, который построили в 1912 году. Разбор строительных конструкций пока не проводят из-за устойчивого запаха газа в воздухе.

Обвалилась 10-квартирная четырёхэтажка неподалёку от городского пляжа. Во время происшествия в доме находились 24 жителя, сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Именно в разрушенной части дома расположено 5 квартир. На момент чрезвычайной ситуации в них жили четыре семьи.

Отмечается, что обвалилась угловая часть дома с 1-го по 4-й этаж, в то же время крыша и чердак уцелели. Однако существует угроза дальнейшего обвала фрагментов здания.

В результате обвала повредило газовую трубу, однако место разрушения не выявлено.

Развёрнут штаб по ликвидации аварии, на месте работают 33 спасателя.

Во время эвакуации получил травмы житель одной из квартир, которого забрали в больницу По предварительной информации спасателей, других пострадавших нет.

Весь дом уже обесточен, сейчас проводят расчистку засыпанного колодца для отключения здания от газа.

Арсен Аваков в своем твиттере сообщил, что по состоянию на 6 утра жертв под завалами нет.



Как сообщала Одесса News, в течение последнего месяца это уже третье обвалившееся здание в Одессе: 18 мая пострадало здание на Торговой, 21 мая – на улице Среднефонтанской.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области