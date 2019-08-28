Пока вы спали: на одесском рынке «Северный» сгорело 40 павильонов

В Одессе спасатели ликвидировали пожар на территории рынка «Северный».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области.

«28 августа в 04:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании торговых павильонов на рынке «Северный» по адресу: г. Одесса, ул. Добровольского, 114/2. По прибытию на место вызова спасатели установили, что горят 40 торговых павильонов на территории рынка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные локализовали пожар в 04:54 и в 05:04 ликвидировали на площади 350 м2. Погибших и пострадавших нет.



По мнению спасателей, предполагаемая причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования в одном из павильонов.

Тушили пожар 10 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава ГСЧС.

Фото: ГСЧС