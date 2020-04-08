С начала года в Одесской области в пожарах погибло 30 человек, и снова жертва

В с. Слободка Кодымского района Одесской области произошло возгорание в квартире одноэтажного жилого многоквартирного дома, которое привело к смерти человека.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию на место вызова пожарно-спасательного отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части было установлено, что горит домашнее имущество, мебель и бытовая техника в квартире на первом этаже дома.

Пламенем было охвачено 80 квадратных метров жилья, который 12 спасателям удалось ликвидировать за час. Предотвращено возгорание трёх смежных жилых квартир многоэтажного дома.

На месте пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни.

Причины пожара и гибели человека устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, в январе-марте этого года в Одесской области пожары унесли жизни 29 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в городах Одесса, Арциз, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Рени, Южный, пгт Тарутино.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области