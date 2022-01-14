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На пожаре в Одесской области обгорел человек до неузнаваемости

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13 января в 15:53 ​​Служба спасения получила сообщение о пожаре в селе Выгон Белгород-Днестровского района Одесской области, во время которого погиб человек, обгоревший так, что спасатели не смогли определить даже его пол.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытии на место пожара, спасатели установили возгорание в одноэтажном дворовом сооружении.

В 16:18 огонь был локализован силами 8 спасателей и в 16:43 полностью устранён на площади 50 м2.

Найденное обгоревшее тело отправлено на экспертизу для установления пола и имени погибшего человека.

Причина пожара пока также не установлена.

Как сообщала Одесса News, 11 января одесским спасателям пришлось извлекать фрагменты тела водителя легкового автомобиля «Skoda», погибшего в результате столкновения с грузовым автомобилем «Renault Magnum» на трассе Одесса-Николаев.

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