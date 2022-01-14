В Одессе определились, какими будут учения Си Бриз-2022

В Одессе завершилась конференция по планированию учений Sea Breeze-2022, в которой приняли участие представители 14 стран.

Об итогах конференции сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.

«Во время работы конференции мы решили вместе с нашими партнёрами ряд задач, поставленных командованием перед началом планирующей конференции (учений Sea Breeze-2022 – ред.). В частности, определили состав стран-участниц, а также силы и средства, которые будут привлекаться к морской компоненте как от наших взаимодействующих министерств и ведомств, так и от иностранных партнёров», — отметил руководитель по планированию действий морской компоненты с украинской стороны, капитан 1-го ранга Кирилл Задачин.

По его словам, подтвердили участие в морской компоненте учений и определились с участниками, силами и средствами США, Великобритания, Болгария, Румыния, Грузия и другие государства. Участники конференции также распределили эти силы по тактическим группам, которые будут задействованы в определённых районах проведения учений в северо-западной части Чёрного моря.

Кроме того, разработан проект сценария учений, ориентировочный перечень мероприятий подготовки к ним.

Второй особенностью международных учений в этом году будет то, что вместо сухопутной компоненты появится амфибийная.

«Причём, суть не в изменении названия, а структуры учения. С какой целью это сделано? Дело в том, что морская пехота Украины стремится нарабатывать дееспособность в выполнении именно амфибийных операций в прибрежных районах, речных и морских. То есть вводится целый комплекс мероприятий, касающихся непосредственно морской пехоты, поэтому и структура учений «подогнана» под этот концепт», – уточнил офицер группы планирования амфибийной компоненты украинско-американских учений Карим Фёдоров.

Как сказал Фёдоров, сценарий учений предполагает сосредоточение основного внимания на реализации задач амфибийной компоненты на суше. То есть силы и средства ВМС Украины и вооружённых сил стран-партнёров будут нацелены на поддержку операции, которая будет проходить на суше. Также следует добавить, что при написании сценария и при рассмотрении вариантов действий участники конференции учитывали актуальные угрозы, которые сейчас возникают перед Украиной.

По состоянию на 13 января подтверждено участие в амфибийной составляющей корпуса морской пехоты США, подразделения ВС Грузии и подразделения миротворческого батальона вооружённых сил Молдовы.

Как сообщала Одесса News, учения в этом году будут проводиться в классическом варианте, то есть с отработкой практических действий в море, на суше, в воздухе и под водой. Всего приглашения к участию в учениях получили более 60 стран и международных организаций.

Очередная планирующая конференция состоится в марте 2022 года.

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