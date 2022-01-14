В ночь с 13-го на 14 января взломаны сайты Кабмина, МИД, ГСЧС, Минобразования

Сайт Министерства образования и науки Украины в ночь с 13-го на 14 января взломали неизвестные. Не работают также сайты Министерства иностранных дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета Министров.

Произошедшее подтвердили в Facebook.

На портале МОН и МИД хакерами размещены угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках, перечёркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи.

На момент публикации новости доступ к сайту МОН и Кабмина заблокирован, с сайта МИД сообщение ещё не удалено.

В сообщении утверждается, что все личные данные украинцев якобы были загружены в интернет.

«Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», – говорилось в сообщении.

«В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает», – говорится в сообщении на странице министерства в Facebook.

В ведомстве отметили, что работу сайта восстанавливают, работает киберполиция, и попросили пока что пользоваться информацией в официальных соцсетях министерства и Telegram его главы Сергея Шкарлета.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года киберполиция разоблачила 24-летнего одессита в создании и распространении вредоносного программного обеспечения.

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