Баскетболисты «Химика» легко проиграли тернопольской команде

В матче баскетбольной Суперлиги команда «Тернополь» победила на своей домашней площадке «Химик» (Южный) – 89:73.

Об этом сообщает XSPORT.

«БК «Тернополь» без особого труда победил «Химик» в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги», — говорится в спортивном комментарии.

Самым результативным игроком встречи стал новичок хозяев, американец Туре Марри, набравший 21 очко, 3 подбора, 5 передач, 4 перехвата, при 3-х потерях и 3-х фолах. Среди игроков «Химика» лучшим стал Вадим Козак (18 очков, 3 подбора, 3 передачи, 3 перехвата).

В таблице Суперлиги «Тернополь» занимает 10-е место, с семью победами после 23-х матчей. «Химик» расположился на 6-м месте, имея 12 побед в 23-х матчах.

Ситуация в верхней части турнирной таблицы: 1.«Прометей» – 22 побед (22 матчей) – 100%, 2.«Будивельнык» – 16 (22) – 72%, 3.«Киев-Баскет» – 15 (22) – 68%, 4.«Харьковские Соколы» – 14 (22) – 63%.

Следующую игру Чемпионата Украины Суперлига Windrose баскетболисты «Химика» проведут в Киеве с командой «Киев-Баскет» 15 января в 14-00.

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Видео: ФБУ

Фото; БК»Химик», ФБУ

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