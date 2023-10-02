Одесская сборная по пожарно-прикладному спорту вернулась из Болгарии с золотом

Мужская сборная по пожарно-прикладному спорту Одесской области возвращается домой с золотом из города Варна (Республика Болгария), где завершился международный клубный турнир «ODESSOS CUP – 2023».

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области на своей странице в Facebook.

4 дня 16 команд из 12 стран соревновались в таких упражнениях: подъём штурмовой лестницей, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, боевое развёртывание, пожарная эстафета.

«И по результатам турнира одесские спасатели получили призовые места по различным дисциплинам, что в результате дало возможность мужской команде из Одесской области стать чемпионами и занять 1-е общекомандное место! Мы знаем, сколько сил и стараний обошлось нашим спортсменам, чтобы показать такие результаты. Поздравляем и гордимся», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский отметил работу одесских пожарных, принимавших участие в ликвидации последствий от ракетно-дроновых атак на гражданскую инфраструктуру Одессы и Одесской области за последнее время.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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